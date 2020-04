Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer Golf beschädigt, Zeugen gesucht

Geldern-Pont (ots)

Nur etwa fünf Minuten reichten einem unbekannten Autofahrer, um am Freitag (03. April 2020) einen grauen VW Golf zu beschädigen, der am Fahrbahnrand des Peutenweg abgestellt war. Der Besitzer verließ seinen Wagen um 12:45 Uhr kurz und stellte bei seiner Rückkehr nach wenigen Minuten den Schaden am linken Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher war jedoch weitergefahren, ohne Angaben zu seiner Person zumachen. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei 02831 1250. (cs)

