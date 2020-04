Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Scheiben an zwei PKW eingeschlagen

Kleve-Kellen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (06. April 2020) schlugen unbekannte Täter an zwei PKW auf der Kreuzhofstraße Seitenscheiben ein, um sich Zugriff auf den Innenraum der beiden Autos zu verschaffen. An einem blauen Opel Meriva beschädigten sie eine Dreiecksscheibe, konnten jedoch keine Beute machen. Auch an einem Skoda Fabia ging durch das Werk Unbekannter eine Scheibe zu Bruch, aber hier erlangten sie ebenfalls kein Diebesgut. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell