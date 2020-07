Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufmerksame Verkehrsteilnehmer gesucht

Windhorst (ots)

(LUE) Am Freitagabend, den 24.07.2020 gegen 22:15 Uhr, ist es auf der B 6 zwischen Wietzen und Graue, in Höhe der Gemarkung Windhorst, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem PKW gekommen. Das Polizeikommissariat Hoya sucht nun Verkehrsteilnehmer, die zur fraglichen Zeit das landwirtschaftliche Gespann überholt haben oder eine Zeit hinter dem Gespann gefahren sind. Wer also an dem Abend kurz vor dem Unfall auf der B 6 unterwegs war und Angaben zu dem landwirtschaftlichen Gespann, bestehend aus einem Traktor und zwei älteren Anhängern, machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell