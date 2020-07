Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährlicher Liegeplatz

Auch wenn es bereits 02.25 Uhr war und die Straße wenig befahren wird, so war der Liegeplatz eines 30jährigen Portaners am Samstag auf der Straße "An der Kornmasch" in Bückeburg nicht gerade ungefährlich.

Ein Streifenwagen der Polizei Bückeburg stellte den regungslos und stark alkoholisierten Mann liegend auf der Fahrbahn fest, der nach einer kurzen Besinnungszeit anschließend mit einem Taxi nach Hause gefahren wurde.

