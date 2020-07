Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahme und Sicherstellung

Obernkirchen (ots)

(ma)

Bei einer Personenkontrolle auf der Bornemannstraße in Obernkirchen stellten Beamte der Polizei Bückeburg am Samstag gg.16.20 Uhr bei der Identitätsfeststellung eines aus Bremen stammenden 47jährigen Mannes fest, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht wird.

Der Festgenommene wurde umgehend der Justizvollzugsanstalt Hannover zugeführt, wobei vorher acht original verpackte Elektroartikel bei dem 47jährigen sichergestellt wurden, über deren Herkunft der Mann widersprüchliche Angaben machte.

