Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fischwilderei

Bückeburg (ots)

(ma)

Ihre Angeln dürften zwei Bückeburger im Alter von 44 und 29 Jahren am Sonntag gegen 15.00 Uhr wieder einpacken, weil sie durch Aufseher des Fischereivereins Schaumburg bzw. durch Beamte der Polizei Bückeburg beim ungenehmigten Fischen an einem Teich an der Florianstraße in Rusbend erwischt wurden.

Die Angler konnten keine Berechtigung zum Fischen vorlegen und erhalten nun eine Strafanzeige wegen Fischwilderei.

