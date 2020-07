Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Knochenfund in Holtorf stammt von Hühnern - Polizei gibt Entwarnung

Nienburg (ots)

(BER) Bei Telefonkabelarbeiten am Mittwoch, 15.07.2020, waren in der Bollmannstraße im Nienburger Stadtteil Holtorf Knochenreste sowie ein Teil einer menschlichen Zahnprothese ans Tageslicht befördert worden. Die Baustelle wurde umgehend stillgelegt und der Fund von der Polizei sichergestellt. Auf Antrag untersuchte die anthropologische Abteilung des Hamburger Universitätsklinikum den Fund. "Wir sind froh, dass das Ergebnis eindeutig Hühnerknochen lautet," erklärt der Pressesprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg das Gutachten. "Mit Erleichterung können wir nun darauf verzichten, eine weitere Mordkommission einzurichten!" Auf welchem Wege die Prothese an den Ort gelangt ist, wird wohl ein Geheimnis bleiben.

