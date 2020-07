Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rickling

OT Kuhlen. Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pkw-Fahrer

Bad Segeberg (ots)

Am 11.07.2020, gegen 01.55 Uhr ist es im Bereich des Ortsteils Kuhlen, (Kreisstraße 39), zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 31jähriger Fahrer (wohnhaft in Rickling) eines Pkw VW Passat befuhr die Daldorfer Straße in Richtung Rickling. Nach der Durchfahrt einer Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Beteiligte wurde durch herbeigerufene Rettungskräfte erstversorgt und schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei in Rickling hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, gegen den Unfallbeteiligten besteht der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt, der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-0

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell