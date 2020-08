Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Rettungshubschrauber-Einsätze und abgerissene Stromleitung

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Samstag zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Gleich zweimal landete der Rettungstransporthubschrauber (RTH) "Christoph 8" in Sprockhövel. Das erste Mal flog der RTH gegen 11:00 Uhr die Wittener Straße an. Da für einen medizinischen Notfall kein bodengebundener Notarzt aus dem Landkreis zur Verfügung stand, wurde er aus der Luft eingeflogen. Einsatzkräfte sicherten hier Start und Landung ab.

Ebenso gegen 15:00 Uhr, als "Christoph 8" an der Straße "Frielinghausen" im Einsatz war. Er wurde dort aufgrund der Notrufmeldung, dass es sich vermutlich um einen Unfall mit einem Schwerstverletzten handelt, parallel zum bodengebundenen Notarzt alarmiert. Dort stürzte eine Person aus einem Fenster und wurde dabei tödlich verletzt. Die Person verstarb noch vor Ort. Ein Notfallseelsorger wurde zur Betreuung von Augenzeugen hinzugezogen.

Um 19:40 Uhr wurden weitere Einsatzkräfte in die Hölteregge alarmiert. Dort war die Leitung einer Laterne abgerissen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich bis eine Fachfirma eintraf und die Leitung reparierte.

