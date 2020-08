Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk: 39-jährige Radfahrerin nach Kollision mit Autotür schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 25. August 2020, 11.05 Uhr

Gestern Morgen verletzte sich eine 39-jährige Radfahrerin in Unterbilk schwer. Die Frau war mit einer geöffneten Autotür zusammengestoßen.

Zur Unfallzeit fuhr die Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Fahrstreifen der Bilker Allee in Richtung Bilker Kirche. Ein 60-jähriger Düsseldorfer hatte sein Auto am rechten Fahrbahnrand der Bilker Allee geparkt. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen öffnete der Mann die Fahrertür seines VW Golf, als die Radfahrerin ungefähr auf gleicher Höhe war. Die Düsseldorferin kollidierte mit der Autotür und kam zu Fall. Die Verletzungen der Frau werden jetzt in einem Krankenhaus stationär behandelt.

