POL-D: Stadtmitte: Einbruch in Pizzeria - Polizei fahndet mit Fotos nach Unbekanntem

Düsseldorf (ots)

Mit verschiedenen Fotos fahndet die Polizei nach einem unbekannten Einbrecher. Der Mann war am Montag, 1. Juni 2020 gegen 4 Uhr bei einem Einbruch in eine Pizzeria am Worringer Platz videografiert worden.

Die Polizei sucht jetzt nach dem etwa 35 Jahre alten und circa 1,80 großen Mann. Auffällig ist ein volltätowierter rechter Unteram des Täters.

Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen nimmt das Einbruchkommissariat unter 0211-8700 entgegen.

