Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unbekannte setzen Gartenzaun in Brand; Walsrode: Schaufensterscheibe mit Pflasterstein beschädigt; Schwarmstedt: Einbrecher lassen von weiterer Tatbegehung ab

Heidekreis (ots)

25.08./Unbekannte setzen Gartenzaun in Brand

Schneverdingen: Zeugen wurden am Dienstag gegen 15:45 Uhr auf eine Rauchentwicklung an einem Grundstück im Weißdornweg aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass der dortige Gartenzaun auf unbekannte Weise in Brand gesetzt worden war. Der verständigte Grundstückseigentümer konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 80,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schneverdingen zu melden, Tel.: 05192/982500.

24.08./Schaufensterscheibe mit Pflasterstein beschädigt

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag warfen unbekannte Täter einen Pflasterstein gegen die Schaufensterverglasung eines Ladenlokals in der Langen Straße. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 500,- Euro. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Walsrode unter Tel.: 05161/984480.

25.08./Einbrecher lassen von weiterer Tatbegehung ab

Schwarmstedt: Unbekannte Täter machten sich Dienstagnachmittag an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Vor dem Buchholze zu schaffen. Während der kurzzeitigen Abwesenheit der Wohnungsinhaber hebelten sie an dem Türschild und beschädigten es. Die Wohnung wurde nicht betreten. Der Schaden beträgt 50,- Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Schwarmstedt unter Tel.: 05071/800350.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Eva Peukert

Telefon: 05191 / 9380 - 104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell