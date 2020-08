Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Einbrecher scheitern an Fenstern; Bomlitz: Motorroller entwendet; Bispingen: Mit 2,1 Promille aufgefahren

31.07./Einbrecher scheitern an Fenstern Bispingen: Während der ferienbedingten Schließung hebelten unbekannte Täter im Zeitraum vom 31.07. bis 24.08.2020 an mehreren Fenstern der Kinderkrippe in der Mühlenstraße. Es gelang ihnen nicht, die Fenster zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden von 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bispingen, Tel.: 05194/982460, zu melden.

24.08./Motorroller entwendet Bomlitz: In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz an der Hans-Böckler-Straße abgestellten schwarzen Motorroller der Marke Wangye im Wert von 1000,- Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bomlitz unter Tel.: 05161/949630.

24.08./Mit 2,1 Promille aufgefahren Bispingen: Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagnachmittag auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, als ein auf der Überholspur in Richtung Hannover fahrender Fahrzeugführer aus Nienburg seinen schwarzen Volvo CX 90 verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Fahrer eines weißen RAV 4 reagierte zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 5000,- Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem aus Bernburg stammenden Unfallverursacher eine Alkoholfahne. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille. Gegen 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein einbehalten.

