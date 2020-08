Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel:Geschwindigkeitskontrollen auf A7- Zahlreiche Verstöße geahndet; Ehrhorn:Brand schnell bekämpft; Soltau:Berauscht am Steuer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.21.08.2020 Nr. 2

20.08./ Geschwindigkeitskontrollen auf A7- Zahlreiche Verstöße geahndet Bad Fallingbostel: Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der BAB 7 im Bereich von Bad Fallingbostel bis in die Wedemark stellten die Beamten des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel wieder zahlreiche Verstöße fest. Insbesondere im Baustellenbereich, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Km/h gilt wurden einige massive Überschreitungen des Erlaubten festgestellt. Der Spitzenreiter wurde in den Abendstunden des 19.08. innerhalb der Baustelle mit 142 km/h gemessen. Dem Fahrer droht ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten und seinen Führerschein verliert er für 3 Monate. Weiter wurde bei rund zehn Verstößen die Geschwindigkeit um 34 km/h bis zu 66 km/h überschritten. Zu hohe Geschwindigkeiten sind eine der Hauptunfallursachen und könne schwerwiegende Folgen haben. Die Überwachung der Geschwindigkeiten ist daher ein wichtiger Teil der Verkehrssicherheitsarbeit im Heidekreis.

20.08./Brand schnell bekämpft

Ehrhorn: Zeugen meldeten am Donnerstag früh, eine Rauchentwicklung an einem Waldweg in Ehrhorn. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet dort eine kleinere Gras-/Moosfläche in Brand, die jedoch schnell von der Feuerwehr Ehrhorn abgelöscht werden konnte. Die Brandursachenermittlung dauert an.

20.08./ Berauscht am Steuer

Soltau: Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle einer 24-jährigen Autofahrerin in Soltau, am Donnerstagnachmittag, wurden bei der Frau drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Zudem wurde noch eine geringe Menge Cannabis von ihr mitgeführt und dieses sichergestellt. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie muss nun mit Anzeigen wegen Drogenbesitz und Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

