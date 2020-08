Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Räderwerk: Zahlreiche Überprüfungen im Heidekreis an zwei Tagen

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.19.08.2020 Nr. 2

18./19.07./ Räderwerk: Zahlreiche Überprüfungen im Heidekreis an zwei Tagen Heidekreis: Am Dienstag und Mittwoch in der Zeit von 11:00 bis 19:00 Uhr kontrollierte das Projekt "Räderwerk" rund 30 Betriebe im gesamten Heidekreis. Betroffen waren die Ortschaften Schwarmstedt, Walsrode, Bad Fallingbostel, Soltau, Schneverdingen und Munster. Das Augenmerk der rund 60 Vertreter von Polizei, Zoll, Finanzbehörden und des Landkreises lag bei der Kontrolle auf Friseur- und Barbershop´s, Gastronomie, Tatoo-Studios sowie Kfz-Betriebe. Im Rahmen dessen wurde insbesondere auch auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie geachtet.

Die Polizei des Heidekreises mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lüneburg fiel in erster Linie die Aufgabe zu, eine sichere Atmosphäre für die Kontrollen der Netzwerkpartner zu schaffen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten wurde ein kleiner Führungsstab am Sitz der PI Heidekreis eingerichtet. So wurden bei den Kontrollen zwei Verstöße wegen illegaler Ausländerbeschäftigung, ein aufenthaltsrechtlicher- und ein Meldepflichtverstoß festgestellt. Gegen einen Arbeitgeber werden Ermittlungen wegen sechsfacher Beitragsvorenthaltung geprüft. In einem anderen Fall wird wegen des Verdachtes der illegalen Prostitution ermittelt. Weiterhin gab es Feststellungen nach baurechtlichen- sowie arbeitsschutz- und steuerrechtlichen Verordnungen. In einigen Fällen stehen noch weitere Auswertungen und Folgeermittlungen aus. Hinsichtlich der Überprüfung der Sicherheitsvorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist es auch als sehr erfreulich anzusehen, dass diese doch weitestgehend eingehalten werden. In vier Betrieben wurden die Corona-Auflagen nicht beachtet Im Rahmen der Kontrolle kam den Beamten am Mittwochnachmittag in Schwarmstedt ein alkoholisierter Radfahrer entgegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Gegen den Radler wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kontrollen verliefen an beiden Tagen störungsfrei.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner sind der Meinung, diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegenzutreten.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell