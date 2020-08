Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Geld bei Einbruch entwendet; Soltau/Wietzendorf: Verkehrskontrolle-Kein Führerschein; Walsrode: Am Stauende aufgefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.18.08.2020 Nr. 1

17.08./Geld bei Einbruch entwendet Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Diebe aus einer Wohnung In der Straße Am Amtsgarten, zu der sie sich auf unbekannte Weise Zutritt verschafft hatten, eine geringe Menge Bargeld.

17.08./Verkehrskontrolle- Kein Führerschein Soltau/Wietzendorf: Am gestrigen Abend wurde ein 49-jähriger aus Schneverdingen mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenso erging es einem 30-jährigen Transporter- Fahrer, der in Wietzendorf, gegen 19:00 Uhr, kontrolliert wurde. Auch er führte seinen PKW ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein.

17.08./ Am Stauende aufgefahren

Walsrode: Ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und einer leicht verletzten Person ereignete sich gestern Mittag, gegen 13:35 Uhr, auf der BAB 7 bei Walsrode, in Richtung Hannover. Ein 55-jährige Opel-Fahrer fuhr auf den, aufgrund der Verkehrslage stehenden, Skoda eines 23jährigen auf. Dieser wiederum wurde auf das Fahrzeug eines 55-jährigen Fahrers, aufgeschoben. Der 23-jährige wird durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro.

