Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: PKW-Scheibe eingeshclagen-Geldbörse weg; Munster:Einbruch; Munster:Gegen Baum

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.08.2020 Nr. 1

13.08./PKW-Scheibe eingeschlagen-Geldbörse weg

Schneverdingen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe an einem, in der Hansahlener Dorfstraße, geparkten Fahrzeug ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Portemonnaie entwendet.

13.08./Einbruch

Munster: Vergeblich versuchte ein Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag eine Wohnungstür eines Wohnhauses an der Ernst-Pernoll-Str. aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

13.08./Gegen Baum

Munster: Schwer verletzt wurde ein 25-jähriger Mercedes Fahrer gestern am frühen Morgen, gegen 04:00 h, bei einem Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem PKW auf der Kreisstraße 49 in Richtung der B 209 unterwegs. An der Eimündung zur Bundesstraße übersah er ein Vorfahrtschild und fuhr geradeaus gegen einen Baum. Der 25-jährige verletzte sich hierbei schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

