Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbrecher scheitern an Wohnungstür; Gilten: Böschungsbrand schnell unter Kontrolle

Heidekreis (ots)

12.08./Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Am Hang in Bad Fallingbostel einzubrechen. Die Tür hielt den jedoch Stand. Zeugen werden gebeten ihre Beobachtungen der Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800, mitzuteilen.

12.08./ Böschungsbrand schnell unter Kontrolle

Gilten: Mittwochnachmittag kam es zu einem Brand im Nienhagener Weg. Direkt am Fahrbahnrand brannten etwa 10 Quadratmeter Grünstreifen, die jedoch schnell durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden konnten. Die Brandursache steht noch nicht fest.

