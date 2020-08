Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Lama auf Wanderschaft

Heidekreis (ots)

12.08./Lama auf Wanderschaft Soltau: Am Dienstagmorgen machte sich ein Lama auf Streifzug durch Soltau, nachdem es über die Umzäunung seiner Koppel An der Weide gesprungen war. Ein Anwohner der angrenzenden Straße konnte das Tier sofort zuordnen und verständigte dessen Besitzerin, die wiederum die Polizei alarmierte. Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die Beamten schnell der Spur des Lamas folgen. Ehe die Beamten eingreifen mussten ergriff ein couragierter Passant die Leine des Tieres und band es an einem Laternenpfahl in der Nähe der Soltau-Therme fest. Auch wenn es nicht um sich spuckte, zeigte es sich nicht erfreut, an seinem Freiheitsdrang gehindert worden zu sein. Das Lama "Klaus" wurde von den Polizeibeamten betreut und schließlich seiner Besitzerin übergeben.

