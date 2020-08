Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Fenster aufgehebelt und eingestiegen; Schwarmstedt: Unbekannte dringen in Schule ein; Schneverdingen: Täter richten hohen Schaden an

Heidekreis (ots)

11.08./Fenster aufgehebelt und eingestiegen

Bispingen: Am Dienstag, dem 11.08.2020, wurde bemerkt, dass Unbekannte im Verlauf der letzten 10 Tage ein Fenster zum Kindergarten in der Mühlenstraße aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht haben. Mögliches Diebesgut steht noch nicht fest. Der angerichtete Schaden beträgt 500,- Euro. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800, mitzuteilen.

11.08./Unbekannte dringen in Schule ein

Schwarmstedt: Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Mittwoch nach Mitternacht Licht in einem Klassenraum der Schule Am Beu. Nachdem ihm auch noch eine offenstehende Eingangstür auffiel, alarmierte er die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich Unbekannte durch die gewaltsam geöffnete Tür Zutritt verschafft hatten. Der oder die Täter wurden nicht mehr am Tatort angetroffen. Vermutlich wurde nichts entwendet, jedoch liegt der entstandene Schaden bei 300,- Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Schwarmstedt, Tel.: 05071/800350, erbeten.

10.08./Täter richten hohen Schaden an

Schneverdingen: In der Nacht zu Dienstag beschädigten Unbekannte den Zaun des Außengeländes am Hallenbad im Osterwaldweg und hielten sich unberechtigt auf dem Grundstück auf. Während ihres Aufenthalts beschädigten sie Teile des Außenbeckens der Sauna und warfen Mobiliar hinein. Dadurch richteten sie einen Schaden in Höhe von 1500,- Euro an. Die Polizei in Schneverdingen bittet um Hinweise, Tel.: 05193/982500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell