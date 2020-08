Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Altenwahlingen: Weltkriegsgranate gesprengt; Munster/Heidekreis:Taschendiebsthähle; Soltau:Ablenkung -Handyverstöße geahndet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.11.08.2020 Nr. 2

10.08./Weltkriegsgranate gesprengt

Altenwahlingen: An einem abgelegenen Uferbereich des Rethemer See wurde gestern, gegen 14:15 Uhr, eine Granate aus dem 2. Weltkrieg aufgefunden und vor Ort kontrolliert gesprengt. Nachdem ein Finder die Granate feststellte wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert und durch die Polizei ein ausreichender Sicherheitsbereich hergestellt. Nach Begutachtung durch die Spezialisten wurde die Granate, gegen 16:45 Uhr, kontrolliert gesprengt. Schäden entstanden nicht.

10.08./Taschendiebstähle

Munster/Heidekreis: Vermehrt traten jetzt Fälle von Taschendiebstählen im Heidekreis auf. So wurden gestern einem 82-jährigen Senior in Munster in einem Discounter die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. In Bispingen wurde einer 79-jährigen Dame während ihres Einkaufs ihr Portemonnaie aus der verschlossenen Handtasche entwendet. Ebenso wurde in Schneverdingen eine Geldbörse während des Einkaufens aus dem Rucksack einer 57-jährigen entwendet. Die Polizei rät, ihre Taschen während des Einkaufes nicht achtlos im Einkaufswagen abzustellen. Halten sie ihre Taschen geschlossen und tragen diese eng am Körper Im Idealfall tragen sie Bargeld, Zahlungskarten und Papiere in verschiedenen, verschließbaren Innentaschen ihrer Kleidung und dicht am Körper statt in der Handtasche. Nehmen sie nur das nötigste Bargeld mit. Seien sie aufmerksam, Taschendiebe nutzen die Ablenkung beim Einkauf und Gedränge gern aus, um Beute zu machen. Den Verlust merkt man meist erst zu spät, wenn der oder die Täter schon lange nicht mehr in der Nähe sind.

10.08./Ablenkung- Handyverstöße geahndet

Soltau: Bei Verkehrskontrollen der Polizei im Stadtgebiet von Soltau wurden gestern im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr mehrere Verkehrsverstöße von PKW- und Fahrrad Fahrenden geahndet. So wurden müssen zwei kontrollierte Autofahrer mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt rechnen, weil sie während der Fahrt ihr Handy nutzten. Der Verkehrssicherheitsbereiter der PI Heidekreis, Frank Rohleder hierzu: "Wer sich bei Tempo 50 nur für 3 Sekunden von seinem Handy ablenken lässt legt quasi 40 m im Blindflug zurück. Dieses oft unterschätzte Risiko kann fatale Folgen haben. Wer während der Fahrt unbedingt telefonieren muss, sollte dieses dann über eine Freisprecheinrichtung tun" Aber nicht nur Autofahrer bringen sich Gefahr. So wurden gestern auch Radfahrer verwarnt welche mit einem Handy am Ohr oder in der Hand ihr Gefährt führten. Pedalritter können mit einem Verwarngeld von 55 Euro belangt werden.

