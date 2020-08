Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode Versuchter Einbruch in Tankstelle Beleidigung nach Ruhestörung in Shisha-Bar Verstöße gegen Coronabestimmungen

Heidekreis (ots)

Walsrode - Versuchter Einbruch in Tankstelle - Am 16.08.2020, gegen 01:50 Uhr, versuchten zwei unbekannte Männer in eine Tankstelle in der Bergstraße in Walsrode einzubrechen. Während die Täter an einem Fenster hebelten, wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Als die ca. 160 cm bis 170 cm großen Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flohen sie mit einem schwarzen Audi mit vermutlich ausländischem Kennzeichen in Richtung Innenstadt.

Walsrode - Beleidigung nach Ruhestörung in Shisha-Bar - Am 16.08.2020, kurz nach 00:00 Uhr, wurde von mehreren Anrufern eine von einer Shisha-Bar in Walsrode ausgehende Ruhestörung gemeldet. Der Betreiber der Lokalität verhielt sich nach Ansprache der Einsatzkräfte der Polizei nicht kooperativ. Nachdem eine Stunde später erneut Beschwerden bei der Polizei eingingen, wurde die Bar erneut aufgesucht und ein Teil der Musikanlage sichergestellt. Bei diesen Maßnahmen wurden die Polizeibeamten von einem 33-Jährigen Visselhöveder beleidigt, eine Strafanzeige wurde gefertigt. Gegen den Betreiber der Shisha-Bar wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Walsrode - Verstöße gegen Coronabestimmungen - Eine gemeinsame Kontrolle des Ordnungsamtes der Stadt Walsrode und der Polizei in mehreren Lokalen führte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zur Feststellung von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Es wurden drei Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell