Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag (19.07.2020) schwer verletzt worden. Der 61-Jährige war gegen 12.15 Uhr in der Wagenburgstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Auf Höhe der Gablenberger Hauptstraße benutze er die linke der beiden Fahrspuren, als ein bislang noch unbekannter VW Bus die Spur wechselte. Der Motorradfahrer musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach links ausweichen, bremste und kam zu Sturz. Der Fahrer des VW Busses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Der 61-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen, Rettungssanitäter versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zu dem noch unbekannten VW-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzten.

