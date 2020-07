Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug überschlagen - eine Person schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 EUR sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag (19.07.2020) in der Karl-Kloß-Straße. Gegen 22:15 Uhr befuhr die 59-jährige Lenkerin eines BMW die Heinestraße abwärts in Richtung Karl-Kloß-Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb mehrere Meter neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die Frau konnte von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Auto geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des Fahrzeugs musste der stadteinwärtige Fahrstreifen bis gegen 00:15 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

