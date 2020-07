Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Auf der Straße angegriffen und beraubt - Tatverdächtige festgenommen -Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am frühen Samstagmorgen (18.07.2020) haben Polizeibeamte zwei Männer festgenommen, die gegen 04.15 Uhr einen 24-Jährigen am Hirschbuckel beraubt haben. Die beiden 28-jährigen Männer schlugen nach einer zunächst verbalen Streitigkeit dem Geschädigten eine Flasche gegen den Kopf und traktierten ihn mit Faustschlägen. Im weiteren Verlauf versuchten die Männer das Mobiltelefon, die Fahrzeugschlüssel und die Geldbörse des Geschädigten zu entwenden. Die beiden Tatverdächtigen wurden am 19.07.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl eines Irakers in Vollzug setzte. Der weitere Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

