Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch am helllichten Tag

Burscheid (ots)

Am Montag (13.07.)brachen unbekannte Täter zwischen 09:40 Uhr und 10:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Ulmenweg ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Bei dem Einbruch wurden ein Zaun und eine Tür beschädigt; der Wert der Beute wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

