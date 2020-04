Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Stadtmitte. Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer am Waldrand. Aufmerksamer Jogger alarmiert Feuerwehr.

Plettenberg (ots)

Einem aufmerksamen Jogger ist es zu verdanken, dass es im Tagesverlauf des Karfreitags nicht zu einem Wald- oder Flächenbrand gekommen ist. Dieser hatte auf einer Wiese am Tanneneck in Nähe zum Wanderparkplatz der sogenannten Sehnsuchtsbirke, etwa 30 Meter vom Waldrand entfernt, eine ungelöschte Feuerstelle entdeckt und folgerichtig einen Notruf zur Feuer- und Rettungsleitstelle abgesetzt. Gegen 07.30 Uhr rückten die alarmierten Kräfte der Feuer- und Rettungswache an und löschten das vermeintliche Lagerfeuer mit einem Löschrohr ab. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte mittels einer Wärmebildkamera, denn angesichts der aktuellen Wald- und Flächenbrandgefahr hätte ein Wiederaufflammen fatale Folgen. Erst jüngst hatte es einen Waldbrand an der Endert gegeben. Wer Hinweise auf Verursacher dieser unerlaubten Feuerstelle geben kann, soll sich bitte mit der Plettenberger Polizei unter der Rufnummer 02391/9199-0 in Verbindung setzen.

