Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Renitente Ladendiebe

Wachtendonk (ots)

Als am Dienstag, 01.10.2019, ein 28-jähriger Mann aus Polen beim Ladendiebstahl auf frischer Tat betroffen wurde, konnte er durch den Detektiv im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes an der Gebrüder-Funcken-Straße festgehalten werden. Der Dieb schlug um sich und konnte sich schließlich losreißen, wurde aber erneut eingeholt. Nun kam ihm sein Bruder zu Hilfe, der vor dem Geschäft auf dem Parkplatz auf ihn wartete. Dieser hielt den Detektiv so am Arm fest, so dass der Dieb sich erneut losreißen konnte. Im Rahm der Fahndung wurden beide Tatverdächtige festgenommen. Bei den 26 und 38 Jahre alten Männern handelt es sich offenbar um Erntehelfer. Sie wurden nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. (SI)

