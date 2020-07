Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Unfall auf der Balkantrasse

Wermelskirchen (ots)

Zwei Fahrräder stießen aneinander. Ein Fahrradfahrer stürzte danach einen Grünstreifen hinunter und verletzte sich schwer.

An einer Kurve auf der Balkantrasse begegneten sich am letzten Samstag (11.07.) gegen 11:40 Uhr zwei Fahrradfahrer im Gegenverkehr. Ein 80-jähriger Kölner konnte sich nicht mehr auf seinem Rad halten, stürzte und rollte den Grünstreifen hinunter. Dabei verletzte er sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weitere Unfallbeteiligte, eine 35-Jährige aus Köln, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20 Euro.(gb)

