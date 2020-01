Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gartenanlage als Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots)

Eine Gartenanlage in der Entersweilerstraße war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Am Sonntagnachmittag fiel auf, dass sich unbekannte Täter über Nacht an mehreren Gartenhäusern zu schaffen gemacht haben. Sie versuchten, die jeweiligen Türen aufzuhebeln, was ihnen zwar nicht gelang, wobei aber die Türen beschädigt wurden.

Die Täter zogen mit leeren Händen wieder ab, gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Zeugen, denen zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13.20 Uhr, möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

