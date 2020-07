Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannter Räuber hat es auf Medikamente im Krankenhaus abgesehen

Bergisch Gladbach (ots)

Letzte Nacht (13.07.), gegen 03:15 Uhr, versuchte ein Unbekannter in einem Krankenhaus in der Dr.-Robert-Koch-Straße, gewaltsam an Medikamente zu gelangen.

Eine Krankenschwester wurde in der Ambulanz von einem Mann überrascht, der plötzlich hinter ihr stand und ihr mit einem gefährlichen Gegenstand drohte. Der Täter forderte die 32-Jährige auf, den Medikamentenschrank aufzuschließen.

Nachdem sie den Schrank aufgeschlossen hatte, brachte er die Krankenschwester zu Fall, so dass sie gegen einen Rollwagen prallte und leicht verletzt wurde. Während der Täter im Schrank nach Beute suchte, griff sich die Krankenschwester eine Metallstange und stieß dem Täter damit gegen den Rücken. Anschließend rannte sie in einen Nebenraum, schloss sich dort ein und alarmierte die Zentrale, die wiederum die Polizei rief.

Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist noch nicht bekannt. Eine groß angelegte Suche nach dem Täter verlief in der Nacht zunächst ohne Erfolg.

Er wird wie folgt beschrieben: Circa 30-40 Jahre alt, circa 170-180 cm groß, schlanke Statur, vermutlich Deutscher, heller Hauttyp, dunkle Augen, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Mund-Nasen-Maske, dunkle lange Hose mit aufgesetzten Taschen, schwarze Handschuhe, Turnbeutelrucksack mit hellen Kordeln.

Die Metallstange sowie die Oberbekleidung der Krankenschwester wurden für eine Spurensicherung sichergestellt. Die Videoüberwachung des Krankenhauses wird noch ausgewertet.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell