Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Pedelecfahrer übersehen und verletzt

Odenthal (ots)

Am Sonntagmorgen (12.07.), gegen kurz vor 8 Uhr, ist es auf der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Eine 19-jährige Odenthalerin fuhr mit einem VW vom Parkplatz einer Bank nach rechts in die Bergstraße ein. Dabei übersah sie einen 52-jährigen Odenthaler, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Pedelecfahrer leicht. Er lehnte eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab. Der Sachschaden am Pkw wird auf 5.000 Euro geschätzt, am Pedelec auf 1.000 Euro. (ct)

