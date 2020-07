Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Unbekannte mit französischem Transporter wollen Quad stehlen

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht auf Samstag (11.07.), gegen 00:35 Uhr, versuchten Unbekannte ein Quad von einem Grundstück in der Südstraße in Dabringhausen zu entwenden.

Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge bemerkte einen weißen Kastenwagen mit französischen Kennzeichen, als er die Südstraße in Richtung Altenberger Straße befuhr. Offenbar hatte er die Unbekannten gestört, als sie gerade ein Quad stehlen wollten. Die Unbekannten fuhren zügig in Richtung Markusmühle davon. Der Zeuge klingelte bei den Besitzern des Quads, die daraufhin die Polizei riefen.

Am Quad war bereits das Lenkradschloss aufgebrochen worden. Der Schaden liegt bei circa 300 Euro.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell