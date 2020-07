Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Elektrische Geräte von Lkw gestohlen

Rösrath (ots)

Von der Ladefläche eines Lkws wurden 6 Paletten mit elektronischen Geräten ausgeladen und gestohlen.

Der Fahrer hatte den Lkw zwischen anderen Fahrzeugen gestern (09.07.) in der Nacht gegen 04:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Plantage in der Nähe der Autobahn A3 abgestellt. Als er gegen Morgen (06:00 Uhr) um das Fahrzeug ging, bemerkte er zunächst auf der linken Seite, dass die Plane an mehreren Stellen aufgeschlitzt worden war. Am Heck des Fahrzeuges waren ebenfalls lange Einschnitte zu sehen. Von der Ladefläche hatten Diebe sechs Paletten entleert und die Ware gestohlen. Welche elektronischen Geräte genau auf den Paletten waren, wird zurzeit noch ermittelt.

Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein entsprechend großes Fahrzeug genutzt wurde. Vermutlich waren es auch mehrere Täter, die in kürzester Zeit die Waren umgeladen haben. Wer hat in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

