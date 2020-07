Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch am helllichten Tag - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (09.07.) brachen unbekannte Täter zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schild im Ortsteil Schildgen ein und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Über die Höhe der Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getätigt werden; die Spurensicherung wurde eingesetzt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

