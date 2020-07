Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 26-Jähriger stiehlt einem Rentner mehrere hundert Euro

Bergisch Gladbach (ots)

Nach dem Geldabheben an einem Automaten hat ein 26-Jähriger einem 86-Jährigen mehrere hundert Euro aus der Hand gestohlen und ist damit geflüchtet. Zeugen haben den Täter gestellt.

Gegen 17:00 h am Samstag (11.07.) hatte ein 86-jähriger Rentner an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Straße Siebenmorgen mehrere hundert Euro abgehoben. Noch bevor er das Geld in sein Portmonee stecken konnte, stahl ihm ein junger Mann, der ebenfalls im Bankraum stand, das Geld direkt aus der Hand und rannte fort. Sofort lief auch der Rentner zur Tür hinaus und rief: "Diebstahl". Das hörten drei Männer, die gerade mit ihren Fahrrädern vorbeikamen und nahmen sofort die Verfolgung auf. An einem Fußweg hinter der Kirche konnten sie den Dieb stellen und kurz darauf der Polizei übergeben. Sofort bestritt der 26-jährige Gladbacher die Tat und verstrickte sich in Ausreden. Bei einer Durchsuchung auf der Wache fiel das komplette, gestohlene Geld aus seiner Hose. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 26-Jährige einen falschen Namen angegeben hatte. Unter seinem richtigen Namen waren nämlich zwei Haftbefehle offen. Er wurde daraufhin festgenommen. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell