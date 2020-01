Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Bei Tageswohnungseinbruch mehrere Hundert Euro erbeutet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitag zwischen 13.15 und 18.15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Marburger Weg ein. Nach den bisherigen Ermittlungen stieg der Einbrecher auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und hebelte das Küchenfenster auf. In der Wohnung wurden das Wohn- und Schlafzimmer durchsucht. Aus einer Geldkassette wurden mehrere Hundert Euro entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

