Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Hochwertiges Rennrad auf dem Radweg übersehen

Burscheid (ots)

Am Sonntagmittag (12.07.), gegen 12:45 Uhr, ist es im Ziegeleiweg in Hilgen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Rennradfahrer gekommen. Ein 55-jähriger Wermelskirchener befuhr mit seinem Ford den Ziegeleiweg in Richtung Bahnhofstraße. Am Ende des Ziegeleiweges, in einer Linkskurve, kreuzt ein Geh- und Radweg die Fahrbahn. Hier stoppte der Wermelskirchener, um Fußgänger passieren zu lassen.

Als er wieder anfuhr, stieß er jedoch mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort in einem Rettungswagen ambulant behandelt.

Am Pkw ist lediglich ein Sachschaden von circa 100 Euro entstanden, am hochwertigen Rennrad mit Carbonrahmen lag der Schaden allerdings bei circa 15.000 Euro. (ct)

