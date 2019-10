Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb schnappt sich E-Scooter

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen, 6. Oktober, einen E-Scooter von einem Garagenplatz an der Schillerstraße geklaut. Der Besitzer hatte sein blaues Fahrzeug der Marke SoFLow gegen 6.30 Uhr abgestellt. Während er seinen E-Sooter kurz aus den Augen ließ, ergriff eine männliche Person das Gefährt am Lenker und rannte mit seiner Beute davon. Der Tatverdächtige hat dunkle, schulterlange Haare und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

