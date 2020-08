Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Schlägerei auf Rastanlage

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.08.2020 Nr. 1

16.08./ Schlägerei auf Rastanlage

Soltau: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 10 Personen wurde die Polizei am Sonntagabend, gegen 19:10 Uhr, an der Gottlieb-Daimler Straße, Anschlussstelle Soltau/Ost, gerufen. Auf der dortigen Rastanlage kam es zunächst zwischen einer Dänischen- und einer Berliner PKW-Reisegruppe an einem Parkstreifen zu Streitigkeiten aufgrund einer geöffneten Fahrzeugtür eines PKW. Eine 22-jährige dänische Fahrerin spricht die 24-jähirge Beifahrerin in dem Berliner PKW an. Daraufhin entwickelt sich ein Streitgespräch mit Beleidigungen welches schließlich unter hinzukommen weiterer Mitreisender in einer Schlägerei mündet. Ein Zeuge und dessen Frau, welche schlichtend eingreifen wollten wurden dabei ebenfalls attackiert und verletzt. Bei Eintreffen der Polizei war die Schlägerei bereits beendet. Die Personalien der Beteiligten wurden aufgenommen und es wurden gegen mehrere Beteiligte Strafverfahren eingeleitet. Bei der Auseinandersetzung sind vier Personen leicht verletzt worden.

