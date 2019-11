Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Schwerverletzt - Fahrradfahrerin stürzt

Eine 47-jährige Fahrradfahrerin aus Dorsten fuhr auf der Frankenstraße in Richtung Westen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte sie dann am Mittwoch, um 08:30 Uhr, auf glatter Fahrbahn und verletzte sich schwer. Sie verblieb stationär in einem Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

