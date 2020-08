POL-HK: Walsrode: Mit Skateboard zugeschlagen; Lindwedel: Falsche Polizeibeamte; Essel:Reifen geplatzt; Soltau: Geldbörse aus Fahrradkorb entwendet.

Polizeiinspektion Heidekreis

Walsrode: Mit Skateboard zugeschlagen; Lindwedel: Falsche Polizeibeamte; Essel:Reifen geplatzt; Soltau: Geldbörse aus Fahrradkorb entwendet.

18.08./Mit Skateboard zugeschlagen

Walsrode: Zwischen einem Jugendlichen der mit einem Skateboard unterwegs war und einem 80-jährigen kam es gestern morgen Am Großen gegen 09:30 zu einer Auseinandersetzung. Während der Jugendliche wohl mit seinem Skateboard am wartenden PKW in dem sich 80 Jährige befand stürzte, kam es zu einem Streitgespräch in deren Verlauf der Jugendliche dem älteren Herren mit dem Skatebord auf die Arme schlug und leicht verletzte. Der Jugendliche entfernte sich daraufhin. Er wird wie folgt beschrieben: ca 16 Jahre alt und 170 cm groß. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode, 05161/984480, entgegen.

18.08./Falsche Polizeibeamte

Lindwedel: Gestern kam es in Lindwedel in mehreren Fällen zu Anrufen bei älteren Menschen durch Unbekannte, welche sich als angebliche Polizeibeamten ausgaben. In dem Telefonat wurden insbesondere nach Bargeldbeständen und Waffen gefragt. Die Täter kamen nicht zum Erfolg - die Angerufenen beendeten das Gespräch.

18.08./Reifen geplatzt

Essel: An einem LKW platzte gestern Abend, gegen 18:00 Uhr, auf der BAB 7 bei Essel während der Fahrt in Richtung Norden der linke Vorderreifen. Der 22-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über seinen LKW mit Anhänger. Er querte dabei die beiden linken Fahrspuren und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke, wo er dann zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des LKW mussten der linke und mittlere Fahrstreifen bis 22:30 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

18.08./Geldbörse aus Fahrradkorb entwendet

Soltau: Unbekannte Täter entwendeten gestern, in der Walsroder Straße eine Ledergeldbörse welche in einem Fahrradkorb abgelegt war.

