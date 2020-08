Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt:Einbruchversuch in Wohnhaus; Essel:Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeug entwendet;Munster:Rasensteine abtransportiert; Soltau:Mit Radfahrerin kollidiert; Essel:Motorradfahrer übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.20.08.2020 Nr. 1

19.08./Einbruchversuch in Wohnhaus Schwarmstedt: Einbrecher haben versucht in ein Wohnhaus in der Straße Am Bornberg einzubrechen. Nachdem sie eine Außenjalousie beschädigten hebelten sie erfolglos an der dahinter befindlichen Terrassentür. Auch die Verglasung der Tür hielt den Einbruchversuchen stand, so dass die Diebe aufgaben. Die Tat ereignete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten diese der Polizei Schwarmstedt 05071/800350 mitzuteilen.

19.08./Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Essel: Diebe brachen am späten Abend, gegen 22:20 Uhr, ein Firmenfahrzeug auf, welches auf einem Parkplatz, Lange Straße, abgestellt war. Aus dem Inneren wurden mehrere Werkzeugkoffer entwendet, welche im Nahbereich wieder aufgefunden wurden. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

19.08./Rasensteine abtransportiert

Munster: Von einem Grundstück in der Otto-Hahn-Straße in Munster sind am gestrigen Mittwoch zwischen 10:00 und 12:00 Uhr zwei Paletten mit Rasenbordsteinen von Unbekannten entwendet worden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Munster, Tel.: 05191/9600, entgegen.

19.08./Mit Radfahrer kollidiert

Soltau: Leichte Verletzungen zog sich ein 60-jähriger Radfahrer am Mittwoch gegen 07:30 Uhr an der Walsroder Straße zu. Der Soltauer fuhr mit seinem Rad auf dem linksseitigen Radweg an der Walsroder Str. in Richtung Ortsausgang, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. An der Eimündung Freiherr-vom-Stein-Straße erfasste eine 29-jährige Autofahrerin den Fahrradfahrer, welcher sich hierbei leicht am Bein verletzte. Der Unfall zeigt wieder einmal auf, wie gefährlich dieses leichtsinnige Fehlverhalten vieler Radfahrer, dem Benutzen des falschen Radweges, sein kann und ist Grund genug davor zu warnen. Solche Fahrrad Fahrenden werden oft durch abbiegende oder einfahrende Autofahrer übersehen, da deren Aufmerksamkeit oftmals auf den aus der anderen Seite zu erwartenden vorfahrtberechtigten Verkehr gerichtet ist. Auch kann sich das Fehlverhalten der Radfahrer in späteren Straf- und Zivilverfahren zu Ungunsten des Fahrradfahrers auswirken.

19.08./ Motorradfahrer übersehen

Essel: Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, ereignete sich gestern, gegen 18.20 h, bei Essel. Ein 38jähriger PKW- Fahrer bog vom Schmiedeweg kommend nach links auf die L 190, in Richtung Hademstorf ein. Dabei übersah er den auf der L190 in gleicher Richtung fahrenden 68-jährigen Motorradfahrer aus der Wedemark. Dieser wurde vom PKW erfasst und stürzte schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

