Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sittentäter belästigt Joggerin

Dormagen (ots)

Am Mittwochabend (08.04.) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann, im Bereich zwischen Straberg und Knechststeden, einer 57-Jährigen gegenüber in schamverletzender Weise. Die Frau joggte, gegen 18:55 Uhr, im Bereich des Knechtstedener Busches. An der Einmündung zu einem Waldweg traf sie auf den Verdächtigen, der sie zuvor auf einem Fahrrad überholt hatte.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden: Normale Statur, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, ungefähr 40 bis 45 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einer braunen Kapuzenjacke. Eine Fahndung der Polizei nach dem Sittentäter verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise auf die Person werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 300-0.

