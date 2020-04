Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trio durchwühlt Autos - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (08.04.), gegen 02:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von drei verdächtigen Personen in Kapellen, an den Straßen "Im Weizenfeld" und dem Malvenweg. Sie interessierten sich auffällig für die dort geparkten Autos und hantierten augenscheinlich an deren Türen herum.

Ein Anwohner informierte daraufhin die Polizei. Das Trio ergriff die Flucht, als es den Zeugen bemerkte. Später stellte sich heraus, dass bei zwei geparkten Autos die Innenräume durchsucht worden waren. Beute hatten die Täter offensichtlich nicht gemacht. Auch ist bislang nicht bekannt, wie sie in die Autos gelangten. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

Die Verdächtigen können vom Zeugen nur vage beschrieben werden: Einer trug einen roten Pullover, ein Komplize eine Basecap und einen schwarzen Pullover, ein Dritter hatte nach Angaben des Zeugen eine Glatze.

Zeugen, die Hinweise auf das Trio geben können, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 02131 300-0 zu informieren.

