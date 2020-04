Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorroller-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Reuschenberg (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag, den 07.04.2020, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der Bergheimer Straße in Neuss, unmittelbar vor der Einmündung zur Finkenstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorroller-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 23-jährige Frau aus Rommerskirchen war mit ihrem Zweirad in Richtung der Ortschaft Speck unterwegs, als ein linksseitig in gleicher Richtung fahrender Pkw auf ihren Fahrstreifen wechselte. Dabei kam es zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, so dass die 23-jährige mit ihrem Roller stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen an einem Bein zu und wurde in der Folge einem Neusser Krankenhaus zugeführt. An dem Motorroller entstand geringer Sachschaden.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem Fahrzeug um einen größeren Pkw in der Farbe Weiß oder Grau gehandelt haben.

Die Polizei Neuss bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 02131/3000 zu melden. (Po.)

