Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei führt Ladendieb dem Haftrichter vor

Neuss (ots)

Ein Ladendetektiv überführte am späten Montagnachmittag (06.04.), gegen 17:15 Uhr, einen Dieb auf frischer Tat. Der 30-jährige Mann war mit mehreren Spirituosen in seiner Tasche erwischt worden. Als er, ohne zu bezahlen, einen Lebensmittelmarkt in Neuss-Grimlinghausen an der Bonner Straße verlassen wollte, stellte ihn der Zeuge zur Rede. Polizeibeamte nahmen den 30-jährigen Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest. Der bereits wegen weiterer Delikte hinreichend bekannte 30-Jährige wird am Dienstag (07.04.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

