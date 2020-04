Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei überprüft Jugendliche - Drogen gefunden

Neuss (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (08.04.), wenige Minuten nach Mitternacht, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich zwei Verdächtige auf dem Spielplatz am Haselweg in Neuss-Gnadental aufhalten würden. Die Beamten trafen in der Nähe auf die vom Zeugen beschriebenen Jugendlichen im Alter von 17 Jahren. Diese gaben zunächst Fersengeld, konnten aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der Grund für ihr Verhalten war auch schnell gefunden. Bei der Überprüfung des Duos stieg den Polizisten Geruch von Marihuana in die Nase. Tatsächlich fanden die Ermittler mehrere Tütchen mit Cannabis bei den beiden. Die Polizei stellte das Rauschgift sicher. Die Jungen mussten mit zur Wache. Beide erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Eltern der 17-Jährigen erhielten Kenntnis vom Vorfall und nahmen die Minderjährigen in ihre Obhut. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell