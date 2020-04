Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer verletzte sich nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Meerbusch (ots)

Das Verkehrskommissariat in Kaarst sucht einen Fußgänger, der nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer flüchtig ist. Ein 58-jähriger Meerbuscher gab an, am Dienstagabend (07.04.), gegen 18:50 Uhr, mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg der Claudiusstraße unterwegs gewesen zu sein, wo ihm ein Fußgänger entgegen kam. Als der Radfahrer diesem ausweichen wollte, soll sich der Spaziergänger vor ihm aufgebaut und in den Lenker gegriffen haben. Dabei kam der 58-Jährige zu Fall. Der Fußgänger verschwand in Richtung Gonellastraße.

Der verletzte Mountainbiker erstattete zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige auf der Polizeiwache Meerbusch. Er konnte den Flüchtigen wie folgt beschreiben: etwa 190 Zentimeter groß, zirka 60 Jahre alt, von schlanker Statur, mit kurzem braun/blondem Haar, und einem Fünf-Tage Bart.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (Telefon: 02131 300-0).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell