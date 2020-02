Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tankkarte und Jacke aus Fahrzeug gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Aus einem Fahrzeug, das an der Heinsberger Straße geparkt war, stahlen unbekannte Täter eine Jacke und eine Tankkarte. Sie drangen in der Zeit zwischen dem 14. Februar (Freitag) und dem 24. Februar (Montag) in den Innenraum ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell